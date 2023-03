Ora di religione a scuola, se i genitori separati dell’alunno sono in disaccordo sulla frequenza a scegliere sarà il giudice (Di venerdì 10 marzo 2023) Ora di religione a scuola: se i genitori separati non trovano un accordo la decisione per il figlio spetta al giudice. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che è intervenuta in merito ad una vicenda che ha visto una bambina che, ad avviso del padre dovrebbe seguire l'ora di religione mentre la madre dice no. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 10 marzo 2023) Ora di: se inon trovano un accordo la decisione per il figlio spetta al. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che è intervenuta in merito ad una vicenda che ha visto una bambina che, ad avviso del padre dovrebbe seguire l'ora dimentre la madre dice no. L'articolo .

Religione, genitori separati e in disaccordo: sull'ora di lezione a scuola dovrà decidere il giudice Se i genitori separati sono in disaccordo , spetta ai giudici prendere una decisione sull' ora di religione dei loro figli . L'ha deciso la Corte di Cassazione, rinviando alla Corte d'Appello di Venezia il caso di una bambina che secondo il padre dovrebbe seguire la lezione e stando alla madre invece no. Nella scelta sull'ora di religione va ascoltato anche il bambino La Corte di Cassazione interviene nel contrasto insorto tra genitori separati sulla frequenza o meno alla lezione da parte del figlio Lo statuto pedagogico dell'"ora di religione" è sempre più orientato non già all'adesione ad un credo religioso specifico ma al confronto con il momento spirituale della religiosità al punto che qualcuno parla al riguardo dell'"...