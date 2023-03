Operazione della Guardia Costiera | “Oltre 1000 migranti in pericolo”

(Di venerdì 10 marzo 2023) AGI -millesono in attesa di soccorso al largo delle costeCalabria. In queste ore, afferma lain una nota, le motovedette SAR CP 320, CP 322 e CP 329intervengono a circa 70 miglia a sud di Crotone, per prestare soccorso a un barcone con circa 500 persone. Altre unità- Nave Dattilo e le motovedette SAR CP 326 e CP 325 - stanno prestando soccorso ad altri due barconi a bordo dei quali vi sono complessivamente 800 persone a circa 100 miglia a sud est di Roccella Ionica. I soccorsi, coordinati dalla Centrale Operativadi Roma in area di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiazzapulitaLA7 : La domanda è solo una. Ed è questa. Chi non ha ordinato l'operazione di salvataggio nella notte di Cutro, quando… - Agenzia_Ansa : Una motovedetta della Guardia costiera è salpata da Pozzallo per un'operazione di soccorso in mare di migranti segn… - ZZiliani : Assistiamo alla più grande, coordinata e amorale operazione di diseducazione della gente da parte di alte figure is… - peterkama : Operazione di soccorso per salvare 1000 persone, anche la Guardia Costiera in difficoltà: chiesto l'aiuto della nave della Marina Militare - sofonisba55 : RT @ilmanifesto: La lettera aperta dei giornalisti dell'Unità che denuncia l'operazione dietro il ritorno della testata in edicola con la d… -

...i rumors delle ultime ore dicono che l'oppostonazionale ha deciso di accettare l'offerta del Vero Volley che saluterà Monza per giocare stabilmente all'Allianz Cloud di Milano. Un'...L' annunciato 80% di tempo in EV in città non è poi così lontanorealtà . E anche in statale, ... Fa tutto in automatico il gruppo moto - propulsore di Nissan Juke Hybrid , L'unicadel ...... già peraltro evidentissime, del governo Musumeci sull'". Lo afferma il capogruppo del ... Secondo De Luca "sarebbe stato doveroso, invece, da parte dell'attuale presidenteRegione, ...

Lavoro nero, operazione della Guardia di Finanza anche a Molfetta MolfettaViva

(ANSA) - VENEZIA, 10 MAR - "Ringraziamo le Fiamme Gialle di Padova per la buona riuscita di questa operazione, e in generale tutte le ... impegnata in prima linea a tutela degli operatori della ...Dal 28 marzo al via il nuovo servizio di streaming dell’azienda di Tim Cook. Così Cupertino prova a svecchiare le platee dei concerti di musica classica. Resta da capire se si lancerà anche nella prod ...