Operaio in malattia va a vedere Fiorentina-Juve | licenziato! Poi arriva la decisione del giudice

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... patricelumumb19 : comunque sempre Juve merda. - iltirreno : All’uomo, lucchese di 72 anni, il giudice ha riconosciuto l'indennizzo per malattia professionale dovuta all’esposi… - SecolodItalia1 : Tumore causato dall’esposizione all’amianto: operaio ottiene dall’Inail l’indennizzo per malattia sul lavoro… -

L'indagine, durata due anni, è costata 4 milioni di euro in intercettazioni • Condannati 5 secondini di Siena che hanno pestato un detenuto senza motivo • Uninse ne va ...In cima alla pila, la vicenda dell'inper "lombocruralgia" (comunemente: sciatalgia) che, nonostante l'afflizione, si reca allo stadio di Firenze per assistere alla sfida tra ...Estratto dell'articolo di Giancarlo Lotti per https://firenze.repubblica.it/ fiorentina - juventus 21 maggio 2022 Era stato licenziato perché, in, era stato sorpreso allo stadio a vedere Fiorentina - Juventus. Ora però c'è un nuovo sviluppo ...

Licenziato perché in malattia va a vedere Fiorentina-Juve è reintegrato dal giudice La Repubblica Firenze.it

Il tribunale restituisce il posto di lavoro a un operaio andato a vedere Fiorentina-Juve mentre da giorni si diceva bloccato da una sciatalgia: “Ha ...È stato esposto per quattordici anni all’amianto sul posto di lavoro, sia in ambito autostradale sia in ambito ospedaliero. Si è ammalato a distanza di vent’anni e dopo poco è morto. È la storia di Ma ...