Onana | «Ho un mio modo di vedere il calcio ma mi sono abituato all’Inter!»

Onana si racconta in un'intervista rilasciata a Dazn. Ecco un piccolo estratto delle dichiarazioni del portiere dell'Inter per la rubrica "Culture". PALLA AL CENTRO – André Onana racconta di come si è ambientato all'Inter e della sua tipologia di gioco. Di seguito un piccolo estratto dell'intervista rilasciata a Dazn per la rubrica "Culture": «L'Inter si è abituata a me? sono io che mi sono abituato all'Inter perché io ho il mio modo di vedere il calcio, soprattutto in porta. Negli ultimi 20 anni il ruolo del numero 1 è la posizione che è cambiata di più. Si è trasformata. Quando stavo imparando il mestiere mi dicevano "Andrè non giocare mai la palla al centro!". Però io ora ti dico, se hai spazio dalla al centro! Dalla sempre dove hai ...

