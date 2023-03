Onana e Donnarumma meglio di Maignan | ecco chi sono i migliori 10 portieri al mondo | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 10 marzo 2023) 2023-03-10 15:30:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Pazzi, solisti, decisivi., i protagonisti del ruolo più divisivo e particolare del gioco del calcio. La rivista Four Four Two li ha messi in classifica, stilando la graduatoria dei 10 più forti del(ad oggi). Tante le conferme, qualche new entry e un grosso escluso: Mike. Ai box per mesi per infortunio, il francese del Milan è tornato più forte che mai e ha già messo le mani sul passaggio del turno dei rossoneri in Champions League. Eppure non è bastato per entrare nella Top 10. Qui trovano spazio mostri sacri come Alisson e Courtois, c’èe c’è anche il ‘cugino’ del francese: quell’diventato, gara dopo gara, una certezza dell’Inter. Vediamo chi ...