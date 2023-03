Omicidio Diabolik, non ci sono sufficienti prove: ”Richiesta archiviazione per i mandanti” (Di venerdì 10 marzo 2023) Omicidio Diabolik. Tre ”alti funzionari” della malavita romana. Tre individui che avrebbero progettato e pianificato al dettaglio l’assassinio del loro rivale, Diabolik, ovverto Fabrizio Piscitelli, 53enne, freddato da un killer con un colpo diretto alla nuca. Era il 7 agosto del 2019, nel parco degli Acquedotti. Omicidio Diabolik, il pm chiede il rinvio a giudizio per Calderon: “Incastrato dal video” Omicidio Diabolik, l’archiviazione per i tre presunti mandanti I tre in questione, A.C., L.B. e G.M., si sarebbero incontrati per eliminare un soggetto che stava diventando troppo invadente sulla loro piazza di spaccio. Una pista su cui gli inquirenti e gli investigatori hanno investito oltre 3 anni di ricerche, precisamente fino all’8 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 marzo 2023). Tre ”alti funzionari” della malavita romana. Tre individui che avrebbero progettato e pianificato al dettaglio l’assassinio del loro rivale,, ovverto Fabrizio Piscitelli, 53enne, freddato da un killer con un colpo diretto alla nuca. Era il 7 agosto del 2019, nel parco degli Acquedotti., il pm chiede il rinvio a giudizio per Calderon: “Incastrato dal video”, l’per i tre presuntiI tre in questione, A.C., L.B. e G.M., si sarebbero incontrati per eliminare un soggetto che stava diventando troppo invadente sulla loro piazza di spaccio. Una pista su cui gli inquirenti e gli investigatori hanno investito oltre 3 anni di ricerche, precisamente fino all’8 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Omicidio Diabolik, non ci sono sufficienti prove: ”Richiesta archiviazione per i mandanti” - repubblica : Omicidio Diabolik, 'Prove insufficienti'. Chiesta l'archiviazione per i tre mandanti [di Giuseppe Scarpa] - liviofiorillo : RT @rep_roma: Omicidio Diabolik, 'Prove insufficienti'. Chiesta l'archiviazione per i tre mandanti [aggiornamento delle 01:01] https://t.co… - emanuelegiusep3 : RT @rep_roma: Omicidio Diabolik, 'Prove insufficienti'. Chiesta l'archiviazione per i tre mandanti [aggiornamento delle 01:01] https://t.co… - ALESSIA30705349 : RT @rep_roma: Omicidio Diabolik, 'Prove insufficienti'. Chiesta l'archiviazione per i tre mandanti [aggiornamento delle 01:01] https://t.co… -