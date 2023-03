Omicidio di Suio Terme, il carabiniere resta in carcere (Di venerdì 10 marzo 2023) resta in carcere il 58enne carabiniere Giuseppe Molinaro, che il 7 marzo scorso ha ucciso con la pistola d'ordinanza il 67enne gestore di albergo di Castelforte Giovanni Fidaleo, ferendo... Leggi su ilmattino (Di venerdì 10 marzo 2023)inil 58enneGiuseppe Molinaro, che il 7 marzo scorso ha ucciso con la pistola d'ordinanza il 67enne gestore di albergo di Castelforte Giovanni Fidaleo, ferendo...

