Omicidio di Fara, parla l’imputato: “Ero in un tunnel, volevo a tutti i costi riconquistare Romina” (Di venerdì 10 marzo 2023) Fara Gera d’Adda. “Non riesco ancora a credere a quello che ho fatto, anche perché in trent’anni insieme non abbiamo mai litigato, mai alzato la voce, non ho mai avuto atteggiamenti violenti nei confronti di Romina, nemmeno a livello verbale”. È il giorno delle dichiarazioni di Carlo Fumagalli, il 49enne che davanti alla Corte d’assise del tribunale di Bergamo deve rispondere dell’Omicidio della sua compagna, Romina Vento, 44 anni, avvenuto il 19 aprile 2022. Dopo essere andato a prenderla al lavoro, Fumagalli l’ha caricata in auto ed ha lanciato la vettura nell’Adda. Nell’abitacolo invaso dall’acqua, il 49enne ha afferrato la testa della donna e l’ha annegata, per poi fuggire raggiungendo l’altra sponda del fiume. l’imputato ha voluto rilasciare spontanee dichiarazioni nell’udienza di venerdì 10 ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 10 marzo 2023)Gera d’Adda. “Non riesco ancora a credere a quello che ho fatto, anche perché in trent’anni insieme non abbiamo mai litigato, mai alzato la voce, non ho mai avuto atteggiamenti violenti nei confronti di, nemmeno a livello verbale”. È il giorno delle dichiarazioni di Carlo Fumagalli, il 49enne che davanti alla Corte d’assise del tribunale di Bergamo deve rispondere dell’della sua compagna,Vento, 44 anni, avvenuto il 19 aprile 2022. Dopo essere andato a prenderla al lavoro, Fumagalli l’ha caricata in auto ed ha lanciato la vettura nell’Adda. Nell’abitacolo invaso dall’acqua, il 49enne ha afferrato la testa della donna e l’ha annegata, per poi fuggire raggiungendo l’altra sponda del fiume.ha voluto rilasciare spontanee dichiarazioni nell’udienza di venerdì 10 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _gnomo_bot : @Abby_Someone Ho visto troppi telefilm. In sequenza, 1.eviterà 2.tentata corruzione 3. Tentato omicidio che la farà scoprire - EnricoTauri : @fanpage Nooo che brutta notizia !! Se prima faceva canzoni da suicidio ora le farà da omicidio ! - SilvioCarrideo : @BelpietroTweet Da tempo non sentivo un commento suo... Stavo meglio! Così bravi a girare le carte in tavola. Si ch… - pillolazzanera : @RitaArso @RosyDiBartolo1 @RocchiAdriana1 @ultimora_pol Giusto. Dovremmo regolamentare anche omicidio e riduzione i… -