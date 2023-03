Oltre mille migranti in difficoltà nel Mediterraneo, interviene la Guardia costiera (Di venerdì 10 marzo 2023) Leggi Anche migranti, Meloni: 'Più cooperazione con Tripoli contro i flussi irregolari' - 'Libia partner strategico per l'Italia' Leggi Anche migranti, Piantedosi: 'In 4 mesi scongiurati 21mila arrivi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 10 marzo 2023) Leggi Anche, Meloni: 'Più cooperazione con Tripoli contro i flussi irregolari' - 'Libia partner strategico per l'Italia' Leggi Anche, Piantedosi: 'In 4 mesi scongiurati 21mila arrivi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Soccorsi in mare, oltre mille persone in pericolo di vita - Direttanews0 : ?? Oltre mille migranti in difficoltà nel #Mediterraneo, interviene la #Guardiacostiera Tre barconi alla deriva: i… - NewsTV_0 : ?? Oltre mille migranti in difficoltà nel #Mediterraneo, interviene la #Guardiacostiera Tre barconi alla deriva: i… - rebisprettyodd : non elaborerò oltre a me non interessa minimamente per me gli animali provano emozioni o cmq un attaccamento e ho m… - Karlo72624998 : Migranti, 1.300 in pericolo nel Mediterraneo: interviene la guardia costiera -