Oltre 40mila diagnosi tumore alla prostata nel 2022, +16% in 5 anni (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - In Italia si registra una forte crescita del tumore della prostata, la più frequente forma di cancro maschile nei Paesi Occidentali. Nel 2022 i nuovi casi l'anno sono stati 40.500 mentre erano 34.800 nel 2017. Un aumento del 16% in soli cinque anni che preoccupa gli specialisti dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) riuniti oggi a Bari per il convegno nazionale "News in Gu Oncology" dedicato alle neoplasie genito-urinarie. "Diverse e molteplici possono essere le cause di questo vero e proprio boom d'incidenza - sottolinea Saverio Cinieri, presidente nazionale Aiom - e contribuisce anche il continuo invecchiamento generale della popolazione. Le proiezioni, elaborate dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, confermano che i casi continueranno ad aumentare ...

