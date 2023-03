"Oltre 1000 migranti in pericolo". Tre operazioni di Guardia Costiera e Marina Militare (Di venerdì 10 marzo 2023) Grande mobilitazione per fornire soccorso alle imbarcazioni in difficoltà in acque italiane, Guardia Costiera in difficoltà. 480 persone soccorse dalla nave Diciotti Leggi su ilgiornale (Di venerdì 10 marzo 2023) Grande mobilitazione per fornire soccorso alle imbarcazioni in difficoltà in acque italiane,in difficoltà. 480 persone soccorse dalla nave Diciotti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ale_Fabb : ????Alarm phone poco fa mi ha detto che per il gruppo di 500 persone con cui sono in contatto i soccorsi ancora non… - reportdifesa : CROTONE. Proseguono le attività in mare della Guardia Costiera in soccorso di diverse imbarcazioni che tentano di r… - Patty_Rose_L : RT @dottorbarbieri: ????? Atteso ad horas sbarco di OLTRE 1000 IMMIGRATI, a seguito di operazioni SAR. - supermario622 : @SardoneSilvia oltre 1000 arrivi al giorno di clandestini. cosa intende fare il governo x bloccarli?...na beata minkia - diegobottin11 : Guardia Costiera: Numerosi soccorsi in atto al largo delle coste della #Calabria. Oltre 1000 le persone in pericolo… -