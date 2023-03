Olimpia Milano, Messina sul miracolo Playoff di Eurolega: “No ad illusioni” (Di venerdì 10 marzo 2023) L’Olimpia Milano, ieri sera, ha colto la sesta vittoria di fila in Eurolega. Una reazione che rischia di essere tardiva, dopo metà stagione nei bassifondi della competizione europea. La compagine meneghina ha regolato anche il Partizan Belgrado con il punteggio di 76-62. Queste le parole di coach Messina al termine della prestazione: “Siamo estremamente contenti, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023) L’, ieri sera, ha colto la sesta vittoria di fila in. Una reazione che rischia di essere tardiva, dopo metà stagione nei bassifondi della competizione europea. La compagine meneghina ha regolato anche il Partizan Belgrado con il punteggio di 76-62. Queste le parole di coachal termine della prestazione: “Siamo estremamente contenti, ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orso_marino : RT @AlessandroMagg4: L'ANALISI DEL GIORNO DOPO «Resta il senso del tutto. Una squadra affiata in campo, un gruppo che festeggia Nicolò Mell… - fabiocavagnera : L'ANALISI DEL GIORNO DOPO «Resta il senso del tutto. Una squadra affiata in campo, un gruppo che festeggia Nicolò M… - OlimpiaMiNews : L'ANALISI DEL GIORNO DOPO «Resta il senso del tutto. Una squadra affiata in campo, un gruppo che festeggia Nicolò M… - AlessandroMagg4 : L'ANALISI DEL GIORNO DOPO «Resta il senso del tutto. Una squadra affiata in campo, un gruppo che festeggia Nicolò M… - orso_marino : RT @AlessandroMagg4: La Gazzetta dello Sport titola a pagina 34: «Milano 6 bellissima». Sottotitolo: «Ecco la vera Olimpia. Va ko pure il P… -