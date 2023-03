Oligarchi battono Ue in tribunale: un caso inquietante, l'0mbra della Wagner (Di venerdì 10 marzo 2023) Dall'Ucraina alle aule di tribunale, impegnata su più fronti la famiglia Prigozhin è riuscita a vincere ieri una significativa, quanto inaspettata battaglia. E non si tratta di quella di Bakhmut alla quale lo spietato Evgenij e la sua Wagner non riesce proprio a venirne a capo, ma di quella alla seconda corte più alta dell'Unione Europea alla quale la madre Violetta si era rivolta dopo essere stata raggiunta dalle sanzioni europee. In sostanza il tribunale con sede nel Lussemburgo ha deciso che non basta essere parenti del numero uno della Wagner, nonché stretto collaboratore di Putin, per essere inserito nell'elenco dei cattivi, servono responsabilità dirette che in questo caso a quanto pare non ci sono. «Anche se Prigozhin è responsabile di azioni che compromettono ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Dall'Ucraina alle aule di, impegnata su più fronti la famiglia Prigozhin è riuscita a vincere ieri una significativa, quanto inaspettata battaglia. E non si tratta di quella di Bakhmut alla quale lo spietato Evgenij e la suanon riesce proprio a venirne a capo, ma di quella alla seconda corte più alta dell'Unione Europea alla quale la madre Violetta si era rivolta dopo essere stata raggiunta dalle sanzioni europee. In sostanza ilcon sede nel Lussemburgo ha deciso che non basta essere parenti del numero uno, nonché stretto collaboratore di Putin, per essere inserito nell'elenco dei cattivi, servono responsabilità dirette che in questoa quanto pare non ci sono. «Anche se Prigozhin è responsabile di azioni che compromettono ...

