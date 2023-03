Oggi manifestazione per il Tibet a Roma: ecco perché è importante partecipare (Di venerdì 10 marzo 2023) La manifestazione per il Tibet si terrà a Roma Oggi, 10 marzo, nel 64esimo anniversario della rivolta di Lhasa contro l’occupazione cinese. Il popolo Tibetano è sempre più minacciato nella sua integrità. Italia-Tibet a Roma per ricordare l’occupazione cinese manifestazione per il Tibet – Ph Credit pressenza.com Il 10 marzo 2023 ricorre un anniversario doloroso per il popolo Tibetano. Sono 64 anni dal 10 marzo 1959, data dello scoppio della rivolta Tibetana contro l’occupazione cinese del Tibet, la rivolta fu sedata col sangue. Ogni anno in questa giornata si scende in piazza in sostegno del popolo Tibetano e dei loro diritti. La Comunità ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) Laper ilsi terrà a, 10 marzo, nel 64esimo anniversario della rivolta di Lhasa contro l’occupazione cinese. Il popoloano è sempre più minacciato nella sua integrità. Italia-per ricordare l’occupazione cineseper il– Ph Credit pressenza.com Il 10 marzo 2023 ricorre un anniversario doloroso per il popoloano. Sono 64 anni dal 10 marzo 1959, data dello scoppio della rivoltaana contro l’occupazione cinese del, la rivolta fu sedata col sangue. Ogni anno in questa giornata si scende in piazza in sostegno del popoloano e dei loro diritti. La Comunità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Dopo ieri anche oggi grande manifestazione dell’opposizione georgiana per le strade di Tbilisi contro la proposta d… - LaVeritaWeb : Oggi in programma la manifestazione antifa promossa dai sindacati per i fatti di Firenze con Elly Schlein e Giusepp… - serracchiani : Bella manifestazione, dalla parte giusta. Dalla parte dei ragazzi picchiati, della preside che ha scritto una lette… - Marisab79879802 : RT @FREEvax_NOgp: A #Cagliari, in Sardegna, #oggi giovedì #9marzo 2023 si sta svolgendo questa manifestazione per richiamare l'attenzione s… - TrecentoScudi : RT @FREEvax_NOgp: A #Cagliari, in Sardegna, #oggi giovedì #9marzo 2023 si sta svolgendo questa manifestazione per richiamare l'attenzione s… -