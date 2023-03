Oggi è un altro giorno | Serena Bortone sbotta in diretta | “Adesso smonto tutto”

(Di venerdì 10 marzo 2023)è tornata in onda conè un, come ognisu Rai1. Questa volta la conduttrice ha avuto tantissimi ospiti speciali che hanno animato una puntata già da sé abbastanza scombussolata. Non è mancata anche l’occasione perre in, dopo aver perso la pazienza.ha dato spettacolo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : I dati di ascolto dell'ultimo turno di #SerieA sono impietosi. Altro che 'rischio implosione' di cui parla il presi… - flayawa : Il giornalismo online oggi funziona così: Si prende un’idea ormai ovvia acchiappa like, quindi di qualcun altro… - Lega_B : Inizia oggi un altro super weekend della #SerieBKT ?? - lamogliathv : È bello vedere taehyung stare con yeontan vederlo sorridere. Oggi è stato completamente bellissimo del live è tra a… - Nadiusha8899 : RT @Dodoavoca: @3Shvets DIMASH CONCERT YEREVAN ' Ma sono sconfinatamente innamorato della musica. Nel mondo di oggi, l'uno non può esister… -

In tre giorni, dall'8 marzo ad, in Italia sono sbarcate 2.954 persone. Al 7 marzo 2023, i ... A Cutro trovato il corpo della 73esima vittima È stato trovato il corpo di unminore vittima del ...ospite, Claudio Amendola per un excursus sugli sceneggiati di un tempo. 'Non è un programma celebrativo dove si cantano tutte le mie canzoni. Mi propongo per come sono, una donna di 72 ...Si tratta di dati anche critici e,, da conservare per molti anni, per assicurare a qualsiasi ... Per tutt'motivo ma, anche in questo ambito, esiste la necessità di conservare molti dati non ...

Oggi è un altro giorno di venerdì 10 marzo. Gli ospiti Corriere dell'Umbria

Va in onda anche oggi il talk di Serena Bortone , Oggi è un altro giorno alle 14.05 dopo il Tg1 e il Tg economia. Nella puntata di oggi, ...Con la pandemia di Covid, il mondo del lavoro ha dovuto ripensare i suoi tempi e le sue modalità, adottando nuovi schemi operativi che consentissero il lavoro da remoto e ibrido. I grandi cambiamenti ...