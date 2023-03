Oggi 10 marzo: San Macario di Gerusalemme. Gli siamo debitori del «Credo» che recitiamo a Messa (Di venerdì 10 marzo 2023) Tra gli autori del Credo Niceno-Costantinopolitano, Macario, vescovo di Gerusalemme, combatterà con forza l’eresia ariana. Vivrà in un momento molto importante per la diocesi gerosolimitana: quello del recupero della libertà di culto da parte dei cristiani. Come capita per altri santi antichi, anche di San Macario abbiamo notizie scarne, almeno in parte. Un vescovo che L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 10 marzo 2023) Tra gli autori delNiceno-Costantinopolitano,, vescovo di, combatterà con forza l’eresia ariana. Vivrà in un momento molto importante per la diocesi gerosolimitana: quello del recupero della libertà di culto da parte dei cristiani. Come capita per altri santi antichi, anche di Sanabbiamo notizie scarne, almeno in parte. Un vescovo che L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Sono state annunciate nuove proteste oggi alle 19:00 a #Tbilisi. Gli organizzatori chiedono maggiore chiarezza sul… - teatrolafenice : Oggi nel 1844 i lavori fremevano: andava in scena per la prima volta 'Ernani' di Giuseppe Verdi e questa era la loc… - goggiasofia : … Zigo Zago Zigo Zago , Eh eh eh ??Questo è il nostro rito da podio… ed è uno dei momenti più belli. ?? Oggi è l’8… - andreabonazzabz : RT @BS_ufficiale: 'Noi non siamo uomini d'oggi | siamo nati in un tempo sbagliato | ma siamo nati per davvero'. Il 10 marzo 2001 moriva a… - marioderosabit : #Cryptolovers vediamo come si è svegliato #bitcoin oggi 10 marzo 2023 -