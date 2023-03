Obiettivo finale: Juventus e Inter ripartono dall’1-1 dell’andata, la Roma cerca la rimonta con il Milan (Di venerdì 10 marzo 2023) Sabato sarà una giornata speciale per gli appassionati di calcio femminile, che prima dell’inizio della seconda fase del campionato – al via sabato 18 marzo – potranno godersi le emozioni delle semifinali di ritorno della Coppa Italia Ferrovie dello Stato Italiane. Juventus e Inter ripartiranno dall’1-1 dei primi 90’ di gioco, la Roma invece ospiterà il Milan con l’Obiettivo di ribaltare l’1-0 dell’andata. Le gare in programma a Vinovo e al Tre Fontane si disputeranno alle ore 14.30 e saranno trasmesse in diretta su TimVision e La7, che per l’occasione garantirà collegamenti con entrambi i campi. La formazione bianconera, dopo aver vinto il trofeo nella passata stagione, insegue la terza finale di Coppa Italia della sua storia, un Obiettivo condiviso ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Sabato sarà una giornata speciale per gli appassionati di calcio femminile, che prima dell’inizio della seconda fase del campionato – al via sabato 18 marzo – potranno godersi le emozioni delle semifinali di ritorno della Coppa Italia Ferrovie dello Stato Italiane.ripartiranno-1 dei primi 90’ di gioco, lainvece ospiterà ilcon l’di ribaltare l’1-0 dell’andata. Le gare in programma a Vinovo e al Tre Fontane si disputeranno alle ore 14.30 e saranno trasmesse in diretta su TimVision e La7, che per l’occasione garantirà collegamenti con entrambi i campi. La formazione bianconera, dopo aver vinto il trofeo nella passata stagione, insegue la terzadi Coppa Italia della sua storia, uncondiviso ...

