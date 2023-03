Nuovo naufragio di migranti | barca affonda a Lampedusa | tutti salvi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Si è rischiata ancora una volta la tragedia al largo delle coste di Lampedusa: un barchino con 42 migranti, fra cui… - fanpage : C'è stato un nuovo naufragio al largo delle coste della Tunisia - ultimora_pol : Naufragio migranti, Giuseppe #Conte: 'Doveroso che anche Meloni, siccome è lei la responsabile del governo, faccia… - MauS0303 : RT @20_Carmen_04: Nuovo naufragio a #Lampedusa : tutti salvi. Ora possiamo ringraziare #Piantedosi #Meloni #Crosetto ? - andreastoolbox : Migranti: nuovo naufragio barchino a Lampedusa, tutti salvi #nuovo #Migranti: #naufragio #a #barchino ??????? -

Sulle coste dell'isola sfiorata dila tragedia per ildi un barchino che trasportava 42 persone Sono complessivamente 1.869 i migranti giunti a Lampedusa giovedì 9 marzoo, con 41 barche soccorse nelle acque antistanti l'...E questoreato "verrà perseguito dall'Italia anche se commesso fuori dai confini nazionali: ...partecipato all'inaugurazione nel comune di Cutro di una targa dedicata alle vittime del. ......Rutte che le dona un mazzo di fiori per l'8 marzo LE REPLICHE AL MINISTRO Fotogallery -... i nomi in lizzaSEGRETARIO Pd, l'esultanza di Elly Schlein dopo la vittoria alle primarie TI ...

Migranti: nuovo naufragio di un barchino a Lampedusa, tutti salvi Agenzia ANSA

Nessuna tregua per Lampedusa: un altro naufragio e il rischio di una nuova strage di migranti quando nella tarda serata di ieri un barchino con ...Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri straordinario riunito ieri nel luogo del naufragio dei migranti il 26 febbraio, si muove su un doppio binario: sconfiggere la tratta di esseri ...