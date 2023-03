Nuovo naufragio a Lampedusa Allarme per un barcone con 500 persone a bordo 

(Di venerdì 10 marzo 2023) AGI - Mentre Alarm Phone avvisa di unpartito dalla Libia con 500a bordo, il mare continua a restituire vittime delavvenuto domenica 26 febbraio a Steccato di Cutro. Poco dopo le ore 13 di oggi, in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini del posto, è stato ritrovato sulla battigia il corpo di una bambina dall'apparente età di sei anni in avanzato stato di decomposizione. Il corpo è stato poi recuperato dagli uomini della Guardia Costiera. Il numero dei migranti morti sale così a 73 di cui 29 minorenni. Di questi 20 erano compresi nella fascia di età tra i zero e i 12 anni. Intanto, undi migranti è avvenuto a: un barchino con 42 migranti, fra cui 5 donne e un minore, è affondato al largo dell'isola. A prestare i primi ...

Nuovo naufragio di migranti a Lampedusa: un barchino con 42 migranti, fra cui 5 donne e un minore, è affondato al largo dell'isola. A prestare i primi soccorsi è stato l'equipaggio di un peschereccio ...