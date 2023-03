Nuovo fisco, tassa piatta anche per i dipendenti. Sanzioni più soft per chi non paga (Di venerdì 10 marzo 2023) Il primo traguardo è riscrivere l’imposta sul reddito. Sforbiciata alle detrazioni. C’è il concordato preventivo biennale. Il Tesoro: «Obiettivo semplificazione» Leggi su lastampa (Di venerdì 10 marzo 2023) Il primo traguardo è riscrivere l’imposta sul reddito. Sforbiciata alle detrazioni. C’è il concordato preventivo biennale. Il Tesoro: «Obiettivo semplificazione»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcoregni : Sulle ipotesi del nuovo #fisco #riforma #tasse leggere @LaStampa @Gibadiplomatico e @StefanoLepri1 - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Nuovo fisco, tassa piatta anche per i dipendenti. Sanzioni più soft per chi non paga - ErmannoKilgore : Nuovo fisco, tassa piatta anche per i dipendenti. Al 43% ?????? - vluccio : RT @LaStampa: Nuovo fisco, tassa piatta anche per i dipendenti. Sanzioni più soft per chi non paga - LaStampa : Nuovo fisco, tassa piatta anche per i dipendenti. Sanzioni più soft per chi non paga -