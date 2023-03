Nuovo decreto migranti | Mentana sbotta | cosa succede nel governo

(Di venerdì 10 marzo 2023) Ilflussi migratori con inasprimento delle pene per i trafficanti di esseri umani non convince Enrico. Il direttore del TG LA7 ha commentato la caotica conferenza stampa dela Cutro con un post tranchant sui suoi account social. Il giornalista ha fatto sua un'espressione usata spesso dal filosofo Massimo ...

... nda ) e ha scritto su Instagram: 'È come se sul governo fosse tornato quel clima iniziale del law and order a capocchia che produsse lo scombiccheratorave'. Il riferimento è alle misure ......reato che fa innalzare il carcere fino a 30 anni in caso di morte provocata per l'immigrazione illegale. Lampedusa al collasso: un altro naufragio. È record di arrivi 'Non ha letto il', ...Il governo Meloni , nel frattempo, ragiona sulla proroga o meno degli sconti in bolletta nelaprile, con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che deve mediare tra chi in ...

E la risposta è stata data, ed è stata data anche una risposta rispetto ai migranti economici" ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia a Omnibus "Per chi ha letto il decreto, la semplificazione di ...La premier: non ci siamo voltati dall’altra parte, inaccettabile dire che le istituzioni non hanno voluto salvare. I cronisti la incalzano e la correggono sugli allarmi di Frontex ...