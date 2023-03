Nuovi carri armati anche per l'Italia (Di venerdì 10 marzo 2023) La testata specializzata Defence News riporta la notizia che l'Italia starebbe valutando il rapido approvvigionamento di 125 tra carri armati e veicoli da combattimento di fanteria per adeguare la dotazione alle attuali necessità dell’Esercito, senza quindi attendere che si concretizzino i progetti a lungo termine per mezzi comuni a più nazioni europee. A orientare la decisione contribuirebbero sia la vetustà del parco dei mezzi blindati e pesanti in servizio, sia anche l‘attuale situazione della guerra russo-ucraina. Sempre secondo D.n. lo Stato Maggiore sarebbe preoccupato dello stato dei carri armati Ariete e dei veicoli da combattimento Dardo. Giovedì 9 marzo, rivolgendosi alla Commissione parlamentare Italiana per la Difesa, il capo degli appalti militari ... Leggi su panorama (Di venerdì 10 marzo 2023) La testata specializzata Defence News riporta la notizia che l'starebbe valutando il rapido approvvigionamento di 125 trae veicoli da combattimento di fanteria per adeguare la dotazione alle attuali necessità dell’Esercito, senza quindi attendere che si concretizzino i progetti a lungo termine per mezzi comuni a più nazioni europee. A orientare la decisione contribuirebbero sia la vetustà del parco dei mezzi blindati e pesanti in servizio, sial‘attuale situazione della guerra russo-ucraina. Sempre secondo D.n. lo Stato Maggiore sarebbe preoccupato dello stato deiAriete e dei veicoli da combattimento Dardo. Giovedì 9 marzo, rivolgendosi alla Commissione parlamentarena per la Difesa, il capo degli appalti militari ...

Chi ha ancora il coraggio di dire 'no alle armi a Kiev' I carri armati più efficaci vengono lesinati. E il paese aggredito è indifeso di fronte ai nuovi missili ultrasonici. E ora che gli stessi missili mettono a rischio l'incolumità della centrale ... A Brovary una nuova fatica di Sisifo No, si fa strada alla speranza (10/03/2023) Andare nel cuore di un paese in guerra per inaugurare un 'Peace Village', mentre i fronti militari si contendono a suon di droni e di carri armati nuovi di zecca ed il popolo resiste all'invasione dell'oppressore, con ogni forza che gli rimane, può sembrare pura follia, un gesto naif, un momento dedicato al thè mentre la casa brucia. Orsini: ''Esatte le mie previsioni sull'Ucraina, ecco i nuovi scenari possibili'' Ora la Russia sta ammassando al confine con l'Ucraina: aerei da guerra, elicotteri da combattimento e carri armati di ultima generazione. Dovremmo essere consapevoli del fatto che non abbiamo visto ... armati più efficaci vengono lesinati. E il paese aggredito è indifeso di fronte aimissili ultrasonici. E ora che gli stessi missili mettono a rischio l'incolumità della centrale ...Andare nel cuore di un paese in guerra per inaugurare un 'Peace Village', mentre i fronti militari si contendono a suon di droni e diarmatidi zecca ed il popolo resiste all'invasione dell'oppressore, con ogni forza che gli rimane, può sembrare pura follia, un gesto naif, un momento dedicato al thè mentre la casa brucia.Ora la Russia sta ammassando al confine con l'Ucraina: aerei da guerra, elicotteri da combattimento earmati di ultima generazione. Dovremmo essere consapevoli del fatto che non abbiamo visto ... Tank, Oslo vuole i Leopard 2A7 - ItaliaOggi.it Italia Oggi Chi furono i primi cavalieri della storia Alcuni resti umani risalenti a circa 5.000 anni fa sono stati trovati nelle tombe della popolazione Yamnaya. Una scoperta che potrebbe spiegare in parte la rapida espansione di questa cultura in tutta ... Ucraina: Polonia consegna ultimi 10 carri armati Leopard Varsavia, 9 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak ha confermato la consegna all’Ucraina degli ultimi dieci carri armati Leopard 2, dopo l’invio di un p ... Alcuni resti umani risalenti a circa 5.000 anni fa sono stati trovati nelle tombe della popolazione Yamnaya. Una scoperta che potrebbe spiegare in parte la rapida espansione di questa cultura in tutta ...Varsavia, 9 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak ha confermato la consegna all’Ucraina degli ultimi dieci carri armati Leopard 2, dopo l’invio di un p ...