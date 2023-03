Nuova giunta Lombardia, Salvini: “Buon lavoro a Fontana e alla sua squadra” (Di venerdì 10 marzo 2023) MILANO – “Buon lavoro ad Attilio Fontana, alla sua squadra e con orgoglio posso dire che la Lega è ben rappresentata nella giunta lombarda con gli assessori Elena Lucchini, Claudia Terzi, Alessandro Fermi, Guido Guidesi, Massimo Sertori e con il sottosegretario Mauro Piazza. Ricopriranno ruoli chiave per lo sviluppo economico, infrastrutturale e sociale della Lombardia”. E’ l’auguro rivolto via social dal segretario della Lega, Matteo Salvini (foto), al governatore lombardo Attilio Fontana. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 10 marzo 2023) MILANO – “ad Attiliosuae con orgoglio posso dire che la Lega è ben rappresentata nellalombarda con gli assessori Elena Lucchini, Claudia Terzi, Alessandro Fermi, Guido Guidesi, Massimo Sertori e con il sottosegretario Mauro Piazza. Ricopriranno ruoli chiave per lo sviluppo economico, infrastrutturale e sociale della”. E’ l’auguro rivolto via social dal segretario della Lega, Matteo(foto), al governatore lombardo Attilio. L'articolo L'Opinionista.

