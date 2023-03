Nuova Giunta, CNA Lombardia: “Abbiamo tanto da fare, buon lavoro alla Giunta Fontana Bis. Efficienza energetica e messa a terra degli investimenti del PNRR sono le priorità” (Di venerdì 10 marzo 2023) CNA Lombardia saluta con favore il varo, in queste ore, della Nuova Giunta regionale del “Fontana Bis”. “Serviva un segnale di speditezza e mi pare che ci siamo, peraltro con alcuni positivi elementi di continuità che confortano sul piano della fluidità dell’interlocuzione sociale”. Commenta Giovanni Bozzini, Presidente di CNA Lombardia. “Siamo pronti a rimetterci al tavolo del confronto per definire insieme le misure che servono alle imprese lombarde sui dossier che contano: Efficienza energetica, sostenibilità ambientale nei processi produttivi ed abitativi, coesione delle filiere d’impresa, credito e connettività le nostre priorità insieme alla grande sfida di una formazione permanente di titolari e ... Leggi su newsagent (Di venerdì 10 marzo 2023) CNAsaluta con favore il varo, in queste ore, dellaregionale del “Bis”. “Serviva un segnale di speditezza e mi pare che ci siamo, peraltro con alcuni positivi elementi di continuità che confortano sul piano della fluidità dell’interlocuzione sociale”. Commenta Giovanni Bozzini, Presidente di CNA. “Siamo pronti a rimetterci al tavolo del confronto per definire insieme le misure che servono alle imprese lombarde sui dossier che contano:, sostenibilità ambientale nei processi produttivi ed abitativi, coesione delle filiere d’impresa, credito e connettività le nostreinsiemegrande sfida di una formazione permanente di titolari e ...

