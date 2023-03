Nuova forte scossa di terremoto in Umbria (Di venerdì 10 marzo 2023) AGI - Una Nuova forte scossa di terremoto è stata avvertita in Umbria intorno alle 20 dopo quella del pomeriggio che ha avuto Umbertide come epicentro. Molte persone si sono riversate in strada a Perugia. La magnitudo, calcola l'Ingv, è pari a 3.9. Cinque feriti lievi La Protezione Civile ha reso noto che a seguito delle scosse , risultano 30 sfollati nel comune di Umbertide e piccoli danni ad alcuni edifici. Sono 5 le persone che hanno riportato ferite lievi durante l'allontanamento dalle case. Il volontariato di protezione civile è al lavoro nel montaggio di tende e nell'allestimento di posti letto in alcune palestre, in grado di accogliere i cittadini che non vogliono trascorrere la notte nelle loro abitazioni. Inoltre è stato comunicato che alle 22.30 si è riunita l'Unità di crisi del ... Leggi su agi (Di venerdì 10 marzo 2023) AGI - Unadiè stata avvertita inintorno alle 20 dopo quella del pomeriggio che ha avuto Umbertide come epicentro. Molte persone si sono riversate in strada a Perugia. La magnitudo, calcola l'Ingv, è pari a 3.9. Cinque feriti lievi La Protezione Civile ha reso noto che a seguito delle scosse , risultano 30 sfollati nel comune di Umbertide e piccoli danni ad alcuni edifici. Sono 5 le persone che hanno riportato ferite lievi durante l'allontanamento dalle case. Il volontariato di protezione civile è al lavoro nel montaggio di tende e nell'allestimento di posti letto in alcune palestre, in grado di accogliere i cittadini che non vogliono trascorrere la notte nelle loro abitazioni. Inoltre è stato comunicato che alle 22.30 si è riunita l'Unità di crisi del ...

