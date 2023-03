Nuki, gli utenti con smartwatch Wear OS potranno finalmente gestire la serratura di casa senza smartphone (Di venerdì 10 marzo 2023) Rilasciata una nuova versione dell'app che dà molte più funzionalità agli smartwatch dotati di Wear OS. Si può aprire e chiudere la porta senza smartphone che prima faceva da ponte Bluetooth. Possibile anche la gestione a distanza.... Leggi su dday (Di venerdì 10 marzo 2023) Rilasciata una nuova versione dell'app che dà molte più funzionalità aglidotati diOS. Si può aprire e chiudere la portache prima faceva da ponte Bluetooth. Possibile anche la gestione a distanza....

