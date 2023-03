Nucleare | Grossi confermato direttore generale dell' Aiea per il secondo mandato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoVaccara : RT @LaVocediNewYork: Centrale nucleare di #Zaporizhzhya, @rafaelmgrossi: “prima o poi la nostra fortuna finirà”. L'appello del capo dell'@i… - LaVocediNewYork : Centrale nucleare di #Zaporizhzhya, @rafaelmgrossi: “prima o poi la nostra fortuna finirà”. L'appello del capo dell… - Lella36386220 : Il direttore dell’AIEA Grossi è molto preoccupato per la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Fermate il fuoco ?????? - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ??? Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (#Aiea), Rafael Grossi, ha messo in guardia oggi co… - maola_varalli : RT @ultimenotizie: Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha messo in guardia oggi… -

... la centrale è stata messa in modalità blackout per ridurre il rischio di incidente. È la ... Rafael, a rilanciare l'allarme sulla sicurezza: "Ogni volta è come sfidare la sorte, ma se ...... il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael, ha messo in guardia contro i rischi legati alle interruzioni di corrente nella centraledi ...... Rafael, ha messo in guardia contro i rischi legati alle ripetute interruzioni di corrente nella centraleucraina di Zaporizhzhia, rimasta senza corrente per ore a causa dei ...

Nucleare: Grossi confermato direttore generale dell'Aiea per il ... Gazzetta di Reggio

Vienna, 10 mar. (Adnkronos) - Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha nominato Rafael Grossi direttore generale per il secondo mandato che terminerà ...Una nuova pioggia di missili russi si è abbattuta sull'Ucraina, facendo tornare lo spettro di una catastrofe nucleare, dopo che per qualche ora la centrale di ...