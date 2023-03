Nosotti | «Lukaku mi ha deluso | giusto farlo giocare ora»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 10 marzo 2023) Marcoha parlato dagli studi di Sky Sport della partita di quest’oggi tra Spezia e Inter, analizzando le scelte di formazione di Simone Inzaghi. ATTESA – Tra poco inizia Spezia-Inter, Marcoha commentato le scelte di Simone Inzaghi per la formazione: «La coppia d’attacco è quella che volevano fare da tempo, con Lautaro Martinez e. Avevo speso belle parole per, pensavo fosse tornato in forma, ma mi ha un po’tra campionato e coppa. Dzeko ha giocato tanto, sta riposando e fa solo due gol nel 2023. Il Porto è qui dietro, la sua organizzazione mi ha colpito. L’ultima Inter con il Bologna, conin campo, non ci vuole. Ci vuole l’abbraccio tra i giocatori, l’unione e la compattezza. Sulla carta passare in Champions è fattibilissimo, Lautaro Martinez ...