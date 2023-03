Nord Stream, Zelensky: “Ultime notizie fanno il gioco della Russia” (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha definito “molto pericolose” le Ultime informazioni pubblicate dal New York Times sulla presunta partecipazione di un gruppo filo-ucraino al sabotaggio del gasdotto Nord Stream, ritenendo che questa notizia “fa il gioco della Russia”. Nel corso di una conferenza stampa a Kiev insieme al primo ministro finlandese Sanna Marin, Zelensky ha insistito ancora una volta per sollevare l’Ucraina dalla responsabilità delle esplosioni del gasdotto, lo scorso settembre. “Non abbiamo niente a che vedere con queste – ha affermato -. Non lo hanno fatto gli ucraini”. Il presidente ucraino si è rammaricato del fatto che l’unico beneficiario delle Ultime informazioni sia la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – Il presidente dell’Ucraina Volodymyrha definito “molto pericolose” leinformazioni pubblicate dal New York Times sulla presunta partecipazione di un gruppo filo-ucraino al sabotaggio del gasdotto, ritenendo che questa notizia “fa il”. Nel corso di una conferenza stampa a Kiev insieme al primo ministro finlandese Sanna Marin,ha insistito ancora una volta per sollevare l’Ucraina dalla responsabilità delle esplosioni del gasdotto, lo scorso settembre. “Non abbiamo niente a che vedere con queste – ha affermato -. Non lo hanno fatto gli ucraini”. Il presidente ucraino si è rammaricato del fatto che l’unico beneficiario delleinformazioni sia la ...

