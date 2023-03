Nord Stream | Mosca | ' è chiaro che colpevoli sono gli Usa'

(Di venerdì 10 marzo 2023) "Per noi èche Washington è responsabile per questo atto terroristico senza precedenti". Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov in un'intervista a Russia Today in arabo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Ricordo umilmente che secondo il premio Pulitzer Seymour Hersh, la Norvegia è stata complice degli Stati Uniti nell… - _Nico_Piro_ : #BreakingNews @nytimes entità filo ucraina dietro il sabotaggio del North Stream. Dopo Hersh debunkeranno pure i se… - repubblica : Nord Stream, gli Usa assolvono Mosca: 'Distrutto da sabotatori filo-ucraini' [di Massimo Basile] - Paola180468 : RT @LBasemi: Seymour Hersh è divertito dalla storia degli 'attivisti filoucraini' che hanno fatto saltare in aria il Nord Stream. Ha dichia… - HuffPostItalia : Mosca accusa Washington per il sabotaggio di Nord Stream: 'Atto terroristico senza precedenti' -

Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov in un'intervista a Russia Today in arabo, ripresa dalla Tass, in merito alle esplosioni sul. Ryabkov ha aggiunto che le presunte ......in Ucraina e la perdita di credibilità degli Usa nella questione del sabotaggio del North, ...che qualcuno pensi di aprire un secondo fronte e di cacciare le truppe russe dall'Ossezia delce ...Esplosione del gasdotto: l'articolo del New York Times e l'inchiesta di Die Zeit Share - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > Tweet Kindle Kindle - - > Iscriviti alla nostra Newsletter 6 min lettura Secondo ...

Dove portano le piste sul sabotaggio dei gasdotti Nord Stream - Pierre Haski Internazionale

Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov in un'intervista a Russia Today in arabo, ripresa dalla Tass, in merito alle esplosioni sul Nord Stream. Ryabkov ha aggiunto che le presunte ...Fonti di intelligence americana riportate dal Nyt nei giorni scorsi hanno fatto risalire la responsabilità a un gruppo pro-Ucraina, ma per Mosca è un ...