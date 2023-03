Nord Stream | la Russia punta il dito sugli Usa | La responsabilità è chiara

(Di venerdì 10 marzo 2023) La ricostruzione del sabotaggio del gasdottoche vede un gruppo filo-Ucraina responsabile dell'attacco rilanciata dal New York Times, senza che il governo di Kiev ne avesse contezza, continua ad attirare pesanti critiche da Mosca cheilStati Uniti. "Per noi è chiaro che ladi questo palese atto terroristico senza precedenti è di Washington", ha detto il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov. "Negli ultimi giorni abbiamo assistito a un'indecorosa campagna di pubbliche relazioni a seguito del sabotaggio, credo da parte di ambienti governativi statunitensi, principalmente per presentare una versione alternativa di ciò che penso sia evidente a tutti", ha detto Ryabkov all'edizione araba diToday, come riporta Ria ...

