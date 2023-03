Non solo la pietà, serve la forza (Di venerdì 10 marzo 2023) La stampa di sinistra accusa la Meloni di non aver saputo esprimere pietà davanti ai morti in mare ma soltanto forza. È però con la forza che uno Stato reagisce ed esce dalle crisi Leggi su ilgiornale (Di venerdì 10 marzo 2023) La stampa di sinistra accusa la Meloni di non aver saputo esprimere pietà davanti ai morti in mare ma soltanto. È però con lache uno Stato reagisce ed esce dalle crisi

