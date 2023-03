Non solo il Napoli sul giocatore: spunta la concorrenza di un top club europeo (Di venerdì 10 marzo 2023) Nonostante la splendida stagione del Napoli fino a questo momento, sotto traccia il ds degli azzurri Cristiano Giuntoli è sempre vigile sul mercato alla ricerca di qualche nuovo talento. Programmare il prossimo futuro nel miglior modo possibile senza lasciarsi influenzare dall’attuale stagione in corso, è ciò che sta cercando di fare il direttore sportivo del Napoli. È finito nel mirino di Giuntoli: il giocatore Tanti i nomi già messi nel mirino per la prossima stagione, tra questi c’è sicuramente quello del terzino destro Ferdi Kadioglu. Kadioglu, Fenerbahce Parliamo di un giocatore classe 1999 che milita nel Fenerbahce, club turco dal quale il Napoli ha già acquistato in ordine di tempo Elmas e Kim, dunque, i rapporti tra le due società sono buoni. Pronto ad ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 marzo 2023) Nonostante la splendida stagione delfino a questo momento, sotto traccia il ds degli azzurri Cristiano Giuntoli è sempre vigile sul mercato alla ricerca di qualche nuovo talento. Programmare il prossimo futuro nel miglior modo possibile senza lasciarsi influenzare dall’attuale stagione in corso, è ciò che sta cercando di fare il direttore sportivo del. È finito nel mirino di Giuntoli: ilTanti i nomi già messi nel mirino per la prossima stagione, tra questi c’è sicuramente quello del terzino destro Ferdi Kadioglu. Kadioglu, Fenerbahce Parliamo di unclasse 1999 che milita nel Fenerbahce,turco dal quale ilha già acquistato in ordine di tempo Elmas e Kim, dunque, i rapporti tra le due società sono buoni. Pronto ad ...

