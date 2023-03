Non solo Africa, la zampata di Tajani a Sarajevo (Di venerdì 10 marzo 2023) Una Bosnia in Unione europea sarebbe un elemento di macro stabilità regionale, permettendo alla strategia europea di allargamento di procedere secondo il cronoprogramma stabilito da Bruxelles, nella consapevolezza che è allo studio un business forum che favorisca joint venture con aziende italiane. Non solo Africa: la missione a Sarajevo del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, con l’omologo austriaco Alexander Schallenberg ha puntato a una serie di obiettivi, tutti equamente strategici (e annuncia la conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina ad aprile). Obiettivi di Roma e Bruxelles Intanto si inserisce all’interno del cono di attenzione acceso da Roma su tutto il costone balcanico, così come emerso dalla Conferenza di Trieste promossa dalla Farnesina. In secondo luogo si pone come orizzonte l’armonizzazione ... Leggi su formiche (Di venerdì 10 marzo 2023) Una Bosnia in Unione europea sarebbe un elemento di macro stabilità regionale, permettendo alla strategia europea di allargamento di procedere secondo il cronoprogramma stabilito da Bruxelles, nella consapevolezza che è allo studio un business forum che favorisca joint venture con aziende italiane. Non: la missione adel ministro degli Esteri, Antonio, con l’omologo austriaco Alexander Schallenberg ha puntato a una serie di obiettivi, tutti equamente strategici (e annuncia la conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina ad aprile). Obiettivi di Roma e Bruxelles Intanto si inserisce all’interno del cono di attenzione acceso da Roma su tutto il costone balcanico, così come emerso dalla Conferenza di Trieste promossa dalla Farnesina. In secondo luogo si pone come orizzonte l’armonizzazione ...

