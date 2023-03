“Non puoi continuare così”. GF Vip 7, per Nikita il momento peggiore: tutti contro di lei (Di venerdì 10 marzo 2023) Nikita Pelizon, la pesante critica di Sonia Bruganelli. Al GF Vip 7 la modella triestina sta continuando a conquistare il consenso di un vasto pubblico di telespettatori, ma non per questo la gieffina sfugge dall’occhio critico dell’opioniosta, che nel corso della puntata ha sferrato contro di lei un attacco. E ovviamente la questione tira in ballo anche il nome di Luca Onestini. Sonia Bruganelli contro Nikita Pelizon. Scontro in diretta tv al GF Vip 7 per le questioni di cuore legate della gieffina che pare non sia riuscita a togliersi dalla testa Luca Onestini. Un confronto immancabile tra Nikita e Ivana Mrázova, che ha condotto inevitabilemente a un faccia a faccia anche con il gieffino. Ma l’atteggiamento della nota influencer, questa volta, non sembra passare come autentico. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 marzo 2023)Pelizon, la pesante critica di Sonia Bruganelli. Al GF Vip 7 la modella triestina sta continuando a conquistare il consenso di un vasto pubblico di telespettatori, ma non per questo la gieffina sfugge dall’occhio critico dell’opioniosta, che nel corso della puntata ha sferratodi lei un attacco. E ovviamente la questione tira in ballo anche il nome di Luca Onestini. Sonia BruganelliPelizon. Sin diretta tv al GF Vip 7 per le questioni di cuore legate della gieffina che pare non sia riuscita a togliersi dalla testa Luca Onestini. Un confronto immancabile trae Ivana Mrázova, che ha condotto inevitabilemente a un faccia a faccia anche con il gieffino. Ma l’atteggiamento della nota influencer, questa volta, non sembra passare come autentico. ...

