"Non mi sono divertito": Francesco Arca, il retroscena esplosivo su Sanremo (Di venerdì 10 marzo 2023) Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, su Rai1, Francesco Arca ha svelato un retroscena sulla sua breve esperienza al Festival di Sanremo. L'attore è stato invitato sul palco del teatro Ariston per promuovere la serie Resta con me, con l'ultima puntata che andrà in onda domenica 12 marzo su Rai1. Nonostante i sorrisi e l'apparente scioltezza mostrata in quella circostanza, Arca ha confessato di non essersi sentito del tutto a suo agio. “A Sanremo non mi sono divertito - ha ammesso, sorprendendo la Bortone - ero atterrito, sudavo ovunque. Prima di scendere la scalinata ero completamente bloccato, non sapevo che fare”. Insomma, l'Ariston ha spaventato anche lui, che per costruirsi una carriera da attore ha dovuto lottare a lungo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, su Rai1,ha svelato unsulla sua breve esperienza al Festival di. L'attore è stato invitato sul palco del teatro Ariston per promuovere la serie Resta con me, con l'ultima puntata che andrà in onda domenica 12 marzo su Rai1. Nonostante i sorrisi e l'apparente scioltezza mostrata in quella circostanza,ha confessato di non essersi sentito del tutto a suo agio. “Anon mi- ha ammesso, sorprendendo la Bortone - ero atterrito, sudavo ovunque. Prima di scendere la scalinata ero completamente bloccato, non sapevo che fare”. Insomma, l'Ariston ha spaventato anche lui, che per costruirsi una carriera da attore ha dovuto lottare a lungo ...

