“Non me ne frega niente se piaccio o meno. Non ve l’ho chiesto”: la lezione di Levante (Di venerdì 10 marzo 2023) Vi piaccio? Mi fa piacere. Non vi piaccio? Non m’interessa e soprattutto non ve l’ho chiesto. È la lezione di Levante. La cantante che all’ultimo Festival di Sanremo ha presentato la canzone “Vivo” ha ricevuto una serie di commenti negativi su Instragram, proprio alla vigilia della Festa della Donna. Lei ostenta indifferenza. Proprio non la toccano. Ma trasforma questa circostanza in una riflessione più profonda: troppo spesso le donne vengono giudicate solo per l’apparenza esteriore. Un pregiudizio antico. Magari senza porre nemmeno un attimo di attenzione ai messaggi lanciati con le sue canzoni. Per far capire che cosa sta accadendo sulla sua pagina social, ha pubblicato il commento di un hater e ha risposto per le rime. Che cosa dice il commento? “Non capisco il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Vi? Mi fa piacere. Non vi? Non m’interessa e soprattutto non ve. È ladi. La cantante che all’ultimo Festival di Sanremo ha presentato la canzone “Vivo” ha ricevuto una serie di commenti negativi su Instragram, proprio alla vigilia della Festa della Donna. Lei ostenta indifferenza. Proprio non la toccano. Ma trasforma questa circostanza in una riflessione più profonda: troppo spesso le donne vengono giudicate solo per l’apparenza esteriore. Un pregiudizio antico. Magari senza porre nemun attimo di attenzione ai messaggi lanciati con le sue canzoni. Per far capire che cosa sta accadendo sulla sua pagina social, ha pubblicato il commento di un hater e ha risposto per le rime. Che cosa dice il commento? “Non capisco il ...

