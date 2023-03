"Non ho mai finanziato Emiliano, neanche lo sostenni alle primarie Pd": Ladisa smentisce l'ipotesi dell'accusa nel processo a Torino (Di venerdì 10 marzo 2023) L'imprenditore sentito nel processo sul finanziamento illecito in cui sono imputati il presidente pugliese e il suo braccio destro, ora deputato dem, Claudio Stefanazzi: nel mirino i versamenti per un totale di circa 63mila euro effettuati dalle aziende di Mescia e Ladisa alla... Leggi su repubblica (Di venerdì 10 marzo 2023) L'imprenditore sentito nelsul finanziamento illecito in cui sono imputati il presidente pugliese e il suo braccio destro, ora deputato dem, Claudio Stefanazzi: nel mirino i versamenti per un totale di circa 63mila euro effettuati daziende di Mescia ealla...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoFeltri : Credo di non aver mai visto una conferenza stampa così disastrosa come quella di @GiorgiaMeloni a Cutro. Ci sono… - CottarelliCPI : La commovente foto della donna in Georgia che sventola la bandiera dell'Unione Europea sotto gli idranti ci ricorda… - Inter : Non dimenticheremo mai i lanci della Brujita ??? #ForzaInter - AngelaPaganotti : RT @AuroraLittleSun: Tre anni fa iniziava il primo lockdown, ma non avrei mai pensato che sarebbe stato l’inizio di un percorso che mi avre… - Elhemmo96 : @calftcurls io ho sedici anni e sinceramente sono invidiosa delle persone che trovano qualcuno da amare, a me non è… -