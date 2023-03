Noicattaro | “C d-fferenzièsc giùst avà tutt ‘u gust” La campagna di sensibilizzazione ambientale parla nojano

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 10 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Raimondo Innamorato, sindaco di: È partita a febbraio la nuovadidedicata alle utenze non domestiche di Noicàttaro e il contest “Noicàttaro Green Award” che assegnerà premi agli esercizi commerciali più sostenibili e virtuosi. Realizzata in collaborazione con l’esperto di dialetto locale Pinuccio Casimo e promossa dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Noicàttaro, ladiha per protagonistii i bar, ristoranti, pizzerie e punti ristoro di Noicàttaro che, al grido dello slogan di“SPÀRTE ‘MMONDIZIE CA D-VEND R-CCHEZZ”, potranno migliorare la qualità della raccolta differenziata cittadina e ottenere premi per essersi distinti ...