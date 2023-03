No, Schlein non è un fenomeno (Di venerdì 10 marzo 2023) Elly qua, Elly là, certo, ma che cosa c’è da aspettarsi dalla nuova segretaria del Pd? https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/As-Np-1-5.mp4 Non conosco Elly Schlein, l’ho incrociata solo qualche volta nei talk show televisivi. Di lei da subito mi hanno colpito due cose, l’ambiguità e la fragilità del pensiero. Mi è aèparsa superficiale, impreparata, sfuggente, si vedeva insomma che era una con un’esperienza politica molto limitata e con un vocabolario fatto di parole e luoghi comuni. Intendo: quando non oggi, ma dieci anni fa, mi capitava la stessa cosa con Giorgia Meloni, uscivo dal dibattito con una certezza “questa ha le palle”. Ho avuto un buon giudizio, visto dove è arrivata oggi, e non penso di sbagliarlo neppure sulla segretaria del Pd. Uno può obiettare: ma dai, sbagli, tanto è vero che ha vinto le primarie. Già, ma io sul motivo del ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 10 marzo 2023) Elly qua, Elly là, certo, ma che cosa c’è da aspettarsi dalla nuova segretaria del Pd? https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/As-Np-1-5.mp4 Non conosco Elly, l’ho incrociata solo qualche volta nei talk show televisivi. Di lei da subito mi hanno colpito due cose, l’ambiguità e la fragilità del pensiero. Mi è aèparsa superficiale, impreparata, sfuggente, si vedeva insomma che era una con un’esperienza politica molto limitata e con un vocabolario fatto di parole e luoghi comuni. Intendo: quando non oggi, ma dieci anni fa, mi capitava la stessa cosa con Giorgia Meloni, uscivo dal dibattito con una certezza “questa ha le palle”. Ho avuto un buon giudizio, visto dove è arrivata oggi, e non penso di sbagliarlo neppure sulla segretaria del Pd. Uno può obiettare: ma dai, sbagli, tanto è vero che ha vinto le primarie. Già, ma io sul motivo del ...

