No | George Soros non è «scomparso»

(Di venerdì 10 marzo 2023) Il 6 marzo 2023 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che, imprenditore e filantropo bersaglio da tempo di diverse teorie del complotto, non si sarebbe presentato a una conferenza che doveva tenere a Ginevra risultando «». Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale.Inoltre, contattato dai colleghi di Reuters, il portavoce dell’imprenditore Michael Vachon ha smentito cherisulti. Anche un portavoce delle Open society foundations, l’organizzazione no-profit fondata da, ha ribadito ancora a Reuters che la notizia oggetto di analisi è falsa e specificato che non era in programma nessuna conferenza dia Ginevra nel marzo 2023. Precisiamo inoltre ...