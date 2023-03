Nikolaou al 45? | «Inter forte Dobbiamo gestire meglio la palla»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 10 marzo 2023) Dimitrisè statovistato da DAZN al termine del primo tempo di Spezia-, partita valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, chiusa sul punteggio di 0-0.VISTA – Queste le parole su DAZN da parte di Dimitrisdopo il primo tempo di Spezia-, partita valida per La ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. «Stiamo giocando contro una squadra molto, lo sappiamo. Noiun po’lae cercare di fare qualcosa in avanti perché ci sono gli spazi».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...