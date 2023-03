Nikita Pelizon smaschera gli autori | il messaggio su Luca Onestini

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 10 marzo 2023) La modellaha spifferato un confessionale su: cose le è stato detto al GF Vip? Ancora tensione tra. Ieri sera la modella originaria di Trieste e l’ex Uomini e Donne sono finiti nuovamente faccia a faccia, dopo chenei giorni scorsi ha detto di aver notato un cambio di comportamento dinei suoi confronti.però ieri sera ha ribadito la sua posizione, ammettendo di non provare assolutamente niente nei confronti della, che ieri ha incontrato anche Ivana Mrazova, tornata nella Casa per un confronto proprio riguardante. Subito dopo la messa in onda su Canale Cinque ...