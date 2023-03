(Di venerdì 10 marzo 2023) Abuja, 10 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Lene sospettano che ilterroristicosia dietro ladi 29 pescatori, uccisi mercoledì scorso nella città di Dikwa, vicino al confine con il Ciad, nello stato di Borno, nel nord-est del Paese. "I terroristi hanno ordinato alle vittime di sdraiarsi. Le hanno avvolte nelle reti da pesca, le hanno torturate e, quando erano prive di sensi, hanno aperto il fuoco su di loro", ha dichiarato una fonte al quotidianono 'Punch'. Almeno novesono riuscite a fuggire, anche se tre di esse hanno riportato ferite da arma da fuoco di vario grado. Questo tipo di attacchi sono frequenti in questa parte del Paese, dove operano diversi gruppi armati. Le Nazioni Unite hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Nigeria: autorità accusano gruppo Boko Haram della morte di 29 persone - - igbomadam : RT @IpobItaly: Il mondo devono prendere atto, perché il popolo del #Biafra viene massacrato quotidianamente dai pastori fulani supportati d… - igbomadam : RT @IpobItaly: Il mondo devono prendere atto, perché il popolo del #Biafra viene massacrato quotidianamente dai pastori fulani supportati d… -

Abbiamo allertato lecompetenti. Non perdete tempo: mandate subito i soccorsi!". Lo scrive ... Diversi migranti, originari di Costa d'Avorio, Camerun e, sono stati portati al ...Diversi migranti, originari di Costa d'Avorio, Camerun e, sono stati portati al poliambulatorio perché accusavano una forte ipotermia. I superstiti hanno riferito che non ci sono dispersi e ...Abbiamo allertato lecompetenti. Non perdete tempo: mandate subito i soccorsi!'. Lo scrive ... Diversi migranti, originari di Costa d'Avorio, Camerun e, sono stati portati al ...