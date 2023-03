(Di venerdì 10 marzo 2023) Il decreto della prefettura di, già annunciato nella giornata di martedì, ha vietato aldi vendere biglietti ai residenti in Germania per la sfida con l’Eintracht Francoforte ed è stato formalmente eseguito nel primo pomeriggio di ieri. Una decisione che ha confermato che l’Eintracht dovrà recarsi aper il ritorno degli ottavi L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ciccioct89 : @fedexdusan @EdoardoMecca1 Io l'ho già detto più volte ma oramai anche tra noi tifosi juventini manca dell'obiettiv… - CalcioFinanza : Niente tifosi tedeschi a #Napoli: pronto il ricorso dell’Eintracht Francoforte - sportli26181512 : #Governance #Notizie Niente tifosi tedeschi a Napoli: pronto il ricorso dell’Eintracht: Il decreto della prefettura… - shionMrskSimp : @poicipenso4 @RwondoNaples @zielulife2 Divieti solo per i tifosi del Napoli. La scorsa partita i Laziali hanno port… - PinoSa54 : ????....e niente questa è ' Pubblicità Occulta ' ....???? -

È il simbolo di una Roma che non molla, pronta a scattare in ogni situazione.E' etico attendere e non direin merito'. Dybala con lei sembra addirittura migliorato. Quali meriti si prende 'Il merito è di Paulo, dei suoi compagni e dei suoi. Ha trovato un gruppo ...... il 2 - 0 di fine gara soddisfa senz'altro igiallorossi, più di ogni altra considerazione. ... Mancini 6,5fuochi d'artificio come contro la Juventus, ma una prestazione di grande ...

Niente tifosi dell'Eintracht, Francoforte indignata: "Il Napoli va ... Goal Italia

Saranno 100.000 i tifosi che saranno presenti allo stadio Diego Armando Maradona. Contro la Lazio, come è noto, c'è stata una protesta delle due Curve contro la decisione della Questura di Napoli di ...8 marzo in perizoma per Ivana Knoll, l'augurio per la festa delle donne fa impazzire i maschietti, questa volta ha davvero esagerato!