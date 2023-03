(Di venerdì 10 marzo 2023) Il Ministero dell'Interno aveva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del paese la cancellazione dello status giuridico dell'Università Giovanni Paolo II, con sede a Managua e in altre quattro città, e ...

Dopo la condanna del Vescovo Rolando Alvarez (si veda La Bussola del 13 febbraio) la situazione è molto peggiorata in, ma sono molti i paesi socialpopulisti che assaltanoe popolo ...Incresce la persecuzione contro la. Prima vietano la Via Crucis, poi chiudono le università cattoliche, infine sciolgono la Caritas. Con una scusa o con l'altra il regime di Ortega sta ...L'atto di forza perpetrato ai danni del vescovo e delle altre persone si inserisce in una serie di gesti persecutori nei confronti dellacattolica inaccusata di sostenere gli ...

Nicaragua, Chiesa sotto attacco. Non è un caso unico La Nuova Bussola Quotidiana

L'Ateneo e l'organismo ecclesiale sono state sottoposte a restrizioni amministrative e legali da parte del governo ...Anche la Chiesa, al di là del messaggio del Papa al termine dell’Angelus del 12 febbraio, ha detto poco altro rispetto alla vicenda di mons. Rolando Alvarez. In Nicaragua continua "il periodo terribil ...