Neymar si è operato alla caviglia in Qatar | fuori 4 mesi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Psg | #Neymar è stato operato alla caviglia in #Qatar - FTB_Champagne : Ahahah ma al @SpursOfficial il signor nessuno e sopravvalutato @richarlison97, che da quando è a Londra ha mandato… - CarloItaliano5 : Neymar verrà operato a Doha, tra gli arabi. Per noi è finita. È inutile dire che siamo l' eccellezza. Ci fregano tu… - n9ve2 : RT @tvdellosport: ???????????????? ???????????? ?????? ?????????????? Il #PSG ha reso note le condizioni di #Neymar attraverso un comunicato ufficiale ???? Il bras… - MarioFCIM : RT @tvdellosport: ???????????????? ???????????? ?????? ?????????????? Il #PSG ha reso note le condizioni di #Neymar attraverso un comunicato ufficiale ???? Il bras… -

Secondo i medici che lo hannosarà indisponibile 4 mesi. . 10 marzo 2023Questa mattina il brasiliano del Psg,, è statoalla caviglia in quel di Doha, in Qatar. Come sappiamo, per il giocatore della Selecao la stagione è finita.si era fatto male lo scorso 19 febbraio durante il matche ...Così El Mundo in un suo articolo sul nuovo infortunio diche lo terrà lontano dal campo di gioco fino alla prossima stagione. Il brasiliano verràai legamenti in seguito a un ...

PSG, NEYMAR OPERATO: OUT 4 MESI - Sportmediaset Sport Mediaset

L'attaccante brasiliano del Paris Saint-Germain, Neymar, fermo fino a a fine stagione per infortunio, e' stato operato questa mattina in Qatar alla caviglia destra, nell'ospedale Aspetar di Doha. Lo ...Parigi, 10 mar. (Adnkronos) – L’attaccante del Psg “Neymar Jr è stato operato con successo questa mattina all’Aspetar Hospital di Doha dal prof. Pieter d’Hooghe, prof. James Calder e il dottor Rodrigo ...