Neve artificiale | si pensa al futuro dell’industria dello sci Ha senso buttare soldi in piena siccità?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 marzo 2023) Sul finire di una stagione turistica invernale povera dicome non mai, si è cominciato a parlare un po’ seriamente delsci e in particolare dei problemi legati all’innevamento. Sarà anche perché la crisi idrica è arrivata a un punto di non ritorno, sarà per i costi sempre più alti, soprattutto dell’energia, ma da più parti ci si comincia a chiedere se ha unpubblici e sprecare così l’acqua, in pieno allarme, per mantenere innevate sempre meno giorni le piste di discesa di uno sport praticato ormai dal 2-3 per cento più ricco della popolazione europea. L’Italia è il paese sciistico più dipendente, al 90 per cento, dalla...