Netanyahu vede Meloni | l' incontro con il premier d' Israele a Palazzo Chigi

(Di venerdì 10 marzo 2023) Unper rafforzare i legami in Europa. Per cercare nuove sponde internazionali, sia a livello politico che economico. Un viaggio denso di insidie, spiacevole contraccolpo dei riflessi della crisi interna relativa alla contestata riforma giudiziaria. È giunto ieri in Italia ilisraeliano Benjamin, che ha visto la comunità ebraica di Roma. Unprivato, che si è svolto nel tardo pomeriggio al Tempio Spagnolo, all'interno del complesso del Tempio Maggiore. Ad accoglierlo erano presenti Ruth Dureghello, il presidente dell'Ucei Noemi Di Segni e il Rabbino Capo di Roma, Riccardo Di Segni.vive, in questi giorni, momenti di grande tensione. Un disagio che è giunto anche all'interno delle comunità ebraiche sparse nel Vecchio Continente. Clamoroso il rifiuto di una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiagen : RT @tempoweb: #Netanyahu vede @GiorgiaMeloni L'incontro con il premier d'Israele a Palazzo Chigi #10marzo - tempoweb : #Netanyahu vede @GiorgiaMeloni L'incontro con il premier d'Israele a Palazzo Chigi #10marzo - AdPulitels : @MinisteroDifesa @GuidoCrosetto @GiorgiaMeloni @netanyahu @SM_Difesa @Esercito @ItalianNavy @ItalianAirForce… - infoitinterno : Meloni a Palazzo Chigi, in settimana vede Rutte e Netanyahu - infoitinterno : Meloni a Palazzo Chigi, in settimana vede Rutte e Netanyahu -

Successivamente sidare istruzioni al suo capo dello staff, Tzachi Braveman. " Un'operazione eroica" : così il portavoce di Hamas Hazem Kassem ha commentato, da Gaza, l'attentato di ......contro la riforma della giustizia presentata dal governo israeliano di Benjaminhanno bloccato l'autostrada Ayalon in entrambe le direzioni a Tel Aviv . Le forze dell'ordine - come si...Giorgia MeloniBenjaminrilanciando la "relazione speciale". Ma può essere un problema d'immagine. Vediamo perché. L'articolo Meloni -: la conferma che non siamo mai stati così pro - Israele ...

Netanyahu dribbla le manifestazioni e vola a Roma per vedere la ... La VeritÃ

I manifestanti che protestano contro la riforma della giustizia presentata dal governo israeliano di Benjamin Netanyahu hanno bloccato l’autostrada Ayalon in entrambe le direzioni a Tel Aviv. Le forze ...Israele ha organizzato per oggi la Giornata della Resistenza e sono arrivate le parole di Netanyahu in merito alle rivolte popolari.