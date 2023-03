Netanyahu contestato a Roma per la sua riforma della giustizia (Di venerdì 10 marzo 2023) In concomitanza con la visita del primo ministro Benjamin Netanyahu a Roma, un centinaio di cittadini israeliani in Italia sono scesi in Piazza Santi Apostoli a Roma per manifestare contro la riforma del sistema giudiziario che, secondo gli organizzatori, mina il sistema democratico del Paese. La manifestazione organizzata dal gruppo indipendente "Liberi cittadini israeliani" punta a sensibilizzare l'opinione pubblica italiana "sulla deriva anti-democratica dell'attuale governo di estrema destra in Israele", dice Itamar Danieli uno dei promotori della manifestazione Leggi su ilfoglio (Di venerdì 10 marzo 2023) In concomitanza con la visita del primo ministro Benjamin, un centinaio di cittadini israeliani in Italia sono scesi in Piazza Santi Apostoli aper manifestare contro ladel sistema giudiziario che, secondo gli organizzatori, mina il sistema democratico del Paese. La manifestazione organizzata dal gruppo indipendente "Liberi cittadini israeliani" punta a sensibilizzare l'opinione pubblica italiana "sulla deriva anti-democratica dell'attuale governo di estrema destra in Israele", dice Itamar Danieli uno dei promotorimanifestazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lauraboldrini : #Netanyahu, un premier contestato in patria con manifestazioni oceaniche di cittadini. I governi di molti Paesi de… - rinascitaoggi : RT @pigramano: Prima #Netanyahu a #Roma, adesso #Tajani a #Gerusalemme. Questo aiuto interessato (#gaseacqua) al governo di #destraestrema… - fargi34 : RT @lauraboldrini: #Netanyahu, un premier contestato in patria con manifestazioni oceaniche di cittadini. I governi di molti Paesi democra… - pigramano : Prima #Netanyahu a #Roma, adesso #Tajani a #Gerusalemme. Questo aiuto interessato (#gaseacqua) al governo di… - 0xhodl_all : RT @lauraboldrini: #Netanyahu, un premier contestato in patria con manifestazioni oceaniche di cittadini. I governi di molti Paesi democra… -